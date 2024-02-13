نيويورك.. مقت.ل فتاة وجرح 5 آخرين في إطلاق نار داخل مترو الأنفاق

هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” بمقتل فتاة في إطلاق للنار داخل قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووقع الحادث يوم الاثنين حوالي الساعة 16:40 (00:40 بتوقيت موسكو الثلاثاء) في محطة جبل إيدن في برونكس. حيث اندلع شجار داخل المقطورة، أدى إلى قيام مجهول بإطلاق النار.

وقالت الصحيفة إن “الجرحى كانوا مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما”.

وأضافت أن القتيلة أصيبت بطلق ناري في رأسها.

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