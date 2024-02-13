الموت يخطف الفنان الشعبي عمر الشريف

2024-02-13 / 09:46
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هبة بريس - القسم الفني

توفي في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، الفنان المغربي الشعبي عمر الشريف.

وحسب مصادر متطابقة، فقد عثر على الراحل، جثة هامدة من طرف أحد أصدقائه داخل منزله بمدينة الدار البيضاء.

وحلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الأمنية على عجل الى منزل الراحل، حيث تم نقل جثمانه الى مستودع الأموات للكشف عن سبب الوفاة التي يرجح أنها تتعلق بـ”أزمة قلبية”.

هذا وخلف خبر وفاة الفنان عمر الشريف، صدمة وحزنا عميقين بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني وكذا عدد كبير من جمهوره.

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‫5 تعليقات

  4. اللهم اغفر و ارحم يا ارحم اراحمين و ارزقه اتبات عند سؤال اللهم ارزقنا حسن الخاتمة

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  5. ان لله وان اليه راجعون ياربي ترحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة الله الطف بنا موت الفجئة كتارة

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