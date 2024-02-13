محمد الترك: “وكلت 3 محامين.. وسأجمع أبنائي الخمسة قريبا”

هبة بريس - القسم الفني

في خرجة جديدة، لمح طليق الفنانة دنيا باطما، الى رفعه قضية للمطالبة بحضانة بناته بعد سجن والدتهما.

وقال الترك في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”: “بخصوص إذا أنا بطالب بحاضنة بناتي ولا ما أطالب بحضانة بناتي، ما شغل أحد .. عائلتي قلت لكم طلعوها برا الموضوع.. إذا بسوي شي أنا بسويه بدون محد يعرف.”

وأضاف الترك أنه قام بتوكيل ثلاثة محامين، مشيرا الى أنه اقترب من تحقيق أمنيته، بأن يجمع أبناءه الخمسة في صورة واحدة قريبا.

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