اليونان..خبراء متفجرات يفككون طردا مفخخا أرسل إلى قاضية

2024-02-12 / 22:22
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هبة بريس _ وكالات

أفادت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين بتفكيك خبراء المتفجرات شمالي البلاد طردا مفخخا تم تسليمه إلى قاضية كبيرة في مكتبها بالمحكمة.

وبحسب الشرطة وجدت القاضية في مدينة ثيسالونيكي ثاني أكبر مدينة في البلاد، العبوة المشبوهة ولم تفتحها، واتصلت بشرطة المحكمة التي أخلت المبنى الذي لم يحتضن في أروقته في تلك الساعة سوى عدد صغير من الأفراد في قاعة المحكمة، حيث تم تأجيل معظم المحاكمات بسبب إضراب المحامين.

وأشار بيان الشرطة إلى أن عملية المسح كشفت عن وجود عبوة ناسفة، وقام خبراء المتفجرات التابعون للجيش بإبطال مفعولها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أنه نفذت هجمات مماثلة في السنوات الأخيرة من قبل جماعات مسلحة صغيرة من اليسار المتطرف استهدفت رموز السلطة.

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