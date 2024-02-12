مقت..ل قائد كتيبة و10 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة

2024-02-12 / 22:08
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هبة بريس _ وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قائد الكتيبة 630 الإسرائيلية قُتل، الاثنين، في معركة بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 567 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن “الرائد (احتياط) “نتانئيل (ناتي) كوبي، قائد الكتيبة 630 السرية “ب”، قُتل في معركة بقطاع غزة”، دون تحديد موقعها.

وأوضحت الصحيفة أن “حالة من الحزن سادت في حي كريات شموئيل، في مدينة حيفا (شمال)، حيث كان يقطن كوبي

وبمقتل “كوبي” ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 567 منذ بداية الحرب، من بينهم 230 قتلوا منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

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