اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع بمستشفيات فاس

2024-02-12 / 21:17
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ع محياوي _ هبة بريس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، على غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الاموال متهم جديد يعمل موظفا بمستشفى ابن الخطيب بفاس، لمحاكمته في حالة اعتقال احتياطي في ملف ثان له صلة بشبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس.

وأحيل المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي تشرع يوم غد الثلاثاء في محاكمته في ملف منفصل ينتظر أن ينضم إلى الملف الأصلي المتابع فيه 33 متهما أحدهم طبيب وهو الوحيد المسرح والباقي بسجن بوركايز .

وتابع الوكيل العام المتهم المودع بسجن بوركايز بتهم “الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز”، وهي التهم المتابع بها المتهمون الرئيسيون ضمنهم امرأتين و3 حراس أمن خاص.

المتهم اعتقل من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في إطار تعميق البحث في امتدادات هذه الشبكة، بينما ما زال البحث مستمرا في انتظار سقوط رؤوس أخرى قد تكون لها علاقة بشبكة الابتزاز والإتحار في الرضع. بمستشفيات فاس.

وينتظر أن يتم يوم غد الثلاثاء ضم الملف الثاني إلى الملف الأصلي لكونهما يتعلقان بنفس القضية والوقائع المتعلقة بشبكة بلغ عدد أفرادها حاليا 34 شخصا بعد إضافة المتهم الجديد، فيما أخلي سبيل ممرضة متهمة لم تتم متابعتها وحفظت المسطرة في حقها.

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