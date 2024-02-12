طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

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2024-02-12 / 20:48
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جدد رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية بجمهورية الغابون، جان فرانسوا ندونغو، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء جمع السيد ندونغو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية، مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وأبرز ندونغو في هذا الإطار ،يضيف البلاغ، أن جمهورية الغابون كانت من أوائل الدول المشاركة في المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره محمد الأمين حرمة الله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الغابون، قدم السيد ندونغو عرضا حول المرحلة الانتقالية بجمهورية الغابون وخارطة الطريق لبناء مؤسسات قوية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس عبر إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحقق إجماع الاطياف السياسية بالغابون.

من جهته، ثمن السيد الطالبي العلمي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين، معربا عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته وخبرته في العمل البرلماني وتعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية الانتقالية بجمهورية الغابون في كافة المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني وخاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والأرشفة والإدارة البرلمانية

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