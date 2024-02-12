واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل

2024-02-12 / 19:59
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن واشنطن لا ترى أن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح هي بداية لهجوم شامل في المنطقة التي يحتمي بها النازحون من سكان قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إنه بدون خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، فإن واشنطن لن تدعم المضي قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

وأضاف أنه لا يعتقد أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل سيكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل

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