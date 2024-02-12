صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

2024-02-12 / 19:11
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لقي لاعب كرة القدم الإندونيسي سبتيان، حتفه بعدما ضربته صاعقة رعدية خلال مباراة ودية، في ظل ظروف جوية سيئة شهدت سلسلة من موجات البرق والرعد، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووثق مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، لحظات نزول الصاعقة الرعدية على اللاعب مباشرة خلال المباراة التي جمعت فريقه “سوبانغ” مع “إف إل أو” على ملعب سيليوانغي باندونغ في إندونيسيا.

ووفقا للمشاهد المتداول، فقد كان سبتيان البالغ من العمر 30 عاما يجري بالتوازي مع زميله في الفريق قبل أن تضربه الصاعقة بشكل مباشر وتتسبب في وفاته على الفور، وسط ذهول الحاضرين.

وقدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، داعيا الأندية الإندونيسية إلى الالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات جميع المسابقات المحلية هذا الأسبوع

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