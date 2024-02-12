” الاحرار ” ينال من “حنان بكور” ..شهر حبسا موقوف التنفيذ

2024-02-12 / 18:25
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قضت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الإثنين، بالحكم بالحبس بشهر موقوف التنفيذ مع 500 درهم في حق الصحافية حنان باكور،

ويأتي هذا الحكم عقب شكاية ضدها، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة لها.

وتوبعت بكور بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” وذلك على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها على “فيسبوك”

وارتبطت التدوينة بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

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