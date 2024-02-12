تعديل حكومي مرتقب..عرف دستوري من أجل تقوية الحكومة

2024-02-12 / 18:14
1

لا حديث هذه الأيام سوى عن تعديل حكومي مرتقب، اذ تعدد الحديث عن هذا الأمر خصوصا بعدما اعلم مصطفى بايتاس، أن “التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.

وحول الموضوع قتل أستاذ علم السياسة في جامعة محمد الخامس، عبد الحميد بنخطاب قال إن “التعديلات الحكومية تأتي لضرورة سياسية أكثر منها ضرورة قانونية، بمعنى أن الدستور لا يتحدث عن إدخال تعديلات حكومية على مستوى الحكومات القائمة”.

وأضاف أن “التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه العديد من الحكومات لأغراض سياسية بالدرجة الأولى من أجل البحث عن مشروعية جديدة، وأيضا من أجل تقوية اللحمة داخل الحكومة”.

بنخطاب أوضح أن التعديل يأتي “بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم”.

وتابع: “هناك مَن يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي وكل إليهم بالطريقة المطلوبة”.

“وهذه الأمور قد تدفع رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، والبحث عن عناصر جديدة، لربما تعطي زخما جديدا للعمل الحكومي”، كما زاد بنخطاب.

وقال بنخطاب: “ليس هناك مشكل معين يحث الحكومة على التعديل الحكومي، بل يرتبط الأمر بأسباب سياسية أو تواصلية محضة تتعلق بالفريق الحكومي نفسه أكثر من المشاكل القطاعية، التي هي مشاكل غالبا ما تمتد لسنوات خارج الولاية الحكومية”.

وأردف أن العمل الحكومي يمكن تقييمه بشكل دوري، سواء من خلال البرنامج أو تقييم بعد مرور 100 يوم، وآخر خلال منتصف الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، والنظر في إمكانيات تفعيل كل مقررات الحكومة وبرنامجها السياسي.

وبناء على هذا التقييم، وفقا لبن خطاب، فإن التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

وشدد على أن “كل هذه العناصر تدفع الفريق الحكومي إلى تقييم أدائه خلال منتصف الولاية للإصلاح بعض الصعوبات، ولإعادة توجيه عمل الفريق الحكومي، وأيضا تطعيمه بعناصر جديدة يمكن أن يعطوا زخما جديدا للفريق _ يقول الخطاب الاناضول _

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

2024-02-12 / 19:42
Photo of اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

2024-02-12 / 19:23
Photo of صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

2024-02-12 / 19:11
Photo of برلمانيون يقنرحون قانون يخص “مهن التمريض والقبالة”

برلمانيون يقنرحون قانون يخص “مهن التمريض والقبالة”

2024-02-12 / 18:53
Photo of بأسلوب تهريب غير مسبوق.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى

بأسلوب تهريب غير مسبوق.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين…

2024-02-12 / 18:44
Photo of ” الاحرار ” ينال من “حنان بكور” ..شهر حبسا موقوف التنفيذ

” الاحرار ” ينال من “حنان بكور” ..شهر حبسا…

2024-02-12 / 18:25
Photo of هل هي صدفة أن تكون أحرف “البام” أسماء أمنائه الثلاثة؟

هل هي صدفة أن تكون أحرف “البام” أسماء أمنائه…

2024-02-12 / 17:24
Photo of جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

2024-02-12 / 15:39
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-12 / 15:20
Photo of فاس: متابعة 3 عناصر من القوات المساعدة بتهم ثقيلة

فاس: متابعة 3 عناصر من القوات المساعدة بتهم ثقيلة

2024-02-12 / 14:54

تعليق واحد

  1. إننا نحارب مافيا منظمة هدفها هو مناصبهم وكراسيهم وإمتيازاتهم أما بالنسبة للمواطنين فلا حديث عنهم .حسبي الله ونعم الوكيل ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق