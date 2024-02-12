العرائش: العثور على جث.ة رجل داخل بيت مستأجر بالمدينة القديمة

2024-02-12 / 17:20
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأحد، على جثة رجل يقطن وحيدا ببيت مستأجر في المدينة القديمة “الكبيبات” بالعرائش.

وقالت مصادر محلية، إن المتوفي يدعى “م.م” وُلد عام 1984 بالعوامرة، كان يعمل بائعاً متجولاً قيد حياته ، حيث تم اخطار السلطات المحلية بغيابه من قبل أحد معارفه ،وبعد الإبلاغ عن الحادث تم العثور عليه جثة هامدة في منزله من قبل السلطات الأمنية.

وقد تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة

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