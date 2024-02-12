“كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 جنود إسرائيليين جنوب غزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، أن عناصرها قتلوا 10 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 10 من جنود الاحتلال من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

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