تازة.. مصر.ع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير مميت.ة

ع محياوي _ هبة بريس

شهدت الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مدينتي تازة وفاس وبالضبط بتراب الجماعة الترابية باب مرزوقة، حادثة سير مميتة مساء الأحد.

ووقع الحادث إثر إصطدام قوي بين سيارة للأجرة و سيارة خفيفة أودت بحياة شخص واحد، و إصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم صوب المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة لتلقي الإسعافات الضرورية .

وقد حلت عناصرالدرك الملكي والوقاية المدنية بعين المكان للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة

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