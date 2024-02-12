جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

2024-02-12 / 15:39
4
هبة بريس - وجدة

عرفت وضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية بعد التساقطات المطرية مؤخرا، تحسنا بخصوص نسبة الملء الى نسبة 27,42 في المائة.

وحسب بلاغ لوكالة الحوض المائي لملوية توصل موقع “هبة بريس”، فوضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ الوكالة لغاية 12 فبراير الجاري، تسجل نسبا متفاوتة على حسب توزيع كميات التساقطات المطرية، على الشكل التالي :

– سد تامالوت فالحجم العادي للحقينة هو 46,034 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 7,552مليون متر مكعب بنسبة الملء %16؛
– سد الحسن الثاني فالحجم العادي للحقينة هو 353,691 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 48,292 مليون متر مكعب بنسبة الملء %14؛
– سد انجيل فالحجم العادي للحقينة هو 9,328 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 0,645مليون متر مكعب بنسبة الملء %7؛
– سد على واد زا فالحجم العادي للحقينة هو 226,42 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 118,947 مليون متر مكعب بنسبة الملء 53%؛
– سد محمد الخامس فالحجم العادي للحقينة هو 164,958 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 42,837مليون متر مكعب بنسبة الملء %26؛
– سد مشرع حمادي فالحجم العادي للحقينة هو 4,675 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 2,806 مليون متر مكعب بنسبة الملء %60؛
وبهذا، وصل مجموع الحجم العادي للسدود الى 805,106 مليون متر مكعب، فيما وصل الحجم الحالي 220,779 مليون متر مكعب بنسبة الملء العام الى %27,42.
وتجدر الإشارة، فقد اصدرت وزارة الداخلية مذكرات الى ولاة وعمال صاحب الجلالة، تنفيذا للتعليمات السامية بترشيد استعمال الماء سواء الصالح للشرب، أو الموجه للري الفلاحي بسبب الإجهاد المائي و شح التساقطات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

2024-02-12 / 21:38
Photo of بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات مستقلة

بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات…

2024-02-12 / 21:29
Photo of اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع بمستشفيات فاس

اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع…

2024-02-12 / 21:17
Photo of تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

2024-02-12 / 21:07
Photo of طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

2024-02-12 / 20:48
Photo of تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

2024-02-12 / 20:22
Photo of واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل

واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح…

2024-02-12 / 19:59
Photo of المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

2024-02-12 / 19:42
Photo of اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

2024-02-12 / 19:23
Photo of صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

2024-02-12 / 19:11

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق