بطلة “La Casa De Papel” تطالب بوقف إطلاق النار على غزة

2024-02-12 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

طالبت الممثلة الأسبانية ألبا فلوريس، نجمة سلسلة La Casa De Papel، بوقف إطلاق النار على غزة.

وارتدت فلوريس شارة داعمة للشعب الفلسطيني، والتي احتوت على جملة “أوقفوا تجارة الأسلحة، أوقفوا إطلاق النار الآن، غزة”، على الدبوس الذي ترتديه على فستانها.

وأكدت فلوريس قائلة:” لم أكن أعرف مقدار الفرصة التي ستتاح لي للتحدث، بالنسبة لي في هذه الأوقات الصعبة بعد مقتل 30 ألف شخص في غزة، من الصعب أن آتي وأحتفل بشيء ما، أنه أمر متناقض.. ولهذا السبب أردت أن ارتدي شارة لدعم غزة وشعبها في يوم مهم مثل توزيع جوائز Goya.”

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