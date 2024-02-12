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إيقاف مواطن برتغالي مبحوث عنه دوليا بمطار الرباط – سلا

2024-02-12 / 13:17
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار الرباط-سلا الدولي، من توقيف مواطن من جنسية برتغالية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار الرباط- سلا الدولي، قادما من أحد المطارات الأوروبية، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك على خلفية إدانته من القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بتزوير علامات تجارية وترويجها على الصعيد الدولي.

وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، فيما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيه.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار حرصها الراسخ على تدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

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‫5 تعليقات

  5. يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تنفيذ حكم قضائي

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