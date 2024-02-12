المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

2024-02-12 / 16:02
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

صنف مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في المجال الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

و حسب تصنيف “ذو نيوز افريكا” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فقد تمكن التراب من الدخول في قائمة كبار المؤثرين و الملهمين الاقتصاديين بالقارة السمراء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن القائمة تصدرها رجل الأعمال الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي الذي له شركات تحتكر قطاع الاسمنت و السكر و الدقيق و الغاز بعدد من دول أفريقيا و يصنف من بين أثرياء العالم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج

الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم…

2024-02-12 / 13:27
Photo of شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء عبر الإنترنت

شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء…

2024-02-12 / 12:40
Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

2024-02-10 / 14:38
Photo of رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن صغيرة

رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن…

2024-02-10 / 12:48
Photo of روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

2024-02-10 / 11:02
Photo of عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال سنة 2023

عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال…

2024-02-09 / 18:55
Photo of المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

2024-02-09 / 18:14
Photo of تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من الخضر و الفواكه و الأسماك و المصبرات

تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من…

2024-02-09 / 17:45
Photo of المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

2024-02-09 / 17:15

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق