المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صنف مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في المجال الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

و حسب تصنيف “ذو نيوز افريكا” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فقد تمكن التراب من الدخول في قائمة كبار المؤثرين و الملهمين الاقتصاديين بالقارة السمراء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن القائمة تصدرها رجل الأعمال الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي الذي له شركات تحتكر قطاع الاسمنت و السكر و الدقيق و الغاز بعدد من دول أفريقيا و يصنف من بين أثرياء العالم.

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