الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج

2024-02-12 / 13:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفع سعر الكتكوت “صغير الدجاج” من ثلاث إلى سبعة دراهم في الأيام الماضية و هو ما دفع المهنيين لدق ناقوس الخطر.

و في هذا الصدد، عقدت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج لقاءا تواصليا نبهت فيه لعديد المشاكل التي تحيط بقطاع تربية الدواجن، و خاصة ارتفاع سعر الكتكوت الذي تضاعف بشكل غير مبرر.

و رغم أن المهنيين عزوا الأمر لتأثير الجفاف ، غير أن آخرين شددوا على ضرورة التدخل لمنع المضاربات و الاحتكار، في ظل ارتفاع أسعار العلف كذلك مما قد يؤدي لارتفاع ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء مستقبلا خاصة مع اقتراب شهر رمضان و فصل الصيف.

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‫6 تعليقات

  2. ارتفع سعر الكتكوت من ثلاث إلى سبعة دراهم في الأيام الماضية و هو ما دفع المهنيين لدق ناقوس الخطر

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  3. عقدت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج لقاءا تواصليا نبهت فيه لعديد المشاكل التي تحيط بقطاع تربية الدواجن

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