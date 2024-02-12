الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفع سعر الكتكوت “صغير الدجاج” من ثلاث إلى سبعة دراهم في الأيام الماضية و هو ما دفع المهنيين لدق ناقوس الخطر.
و في هذا الصدد، عقدت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج لقاءا تواصليا نبهت فيه لعديد المشاكل التي تحيط بقطاع تربية الدواجن، و خاصة ارتفاع سعر الكتكوت الذي تضاعف بشكل غير مبرر.
و رغم أن المهنيين عزوا الأمر لتأثير الجفاف ، غير أن آخرين شددوا على ضرورة التدخل لمنع المضاربات و الاحتكار، في ظل ارتفاع أسعار العلف كذلك مما قد يؤدي لارتفاع ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء مستقبلا خاصة مع اقتراب شهر رمضان و فصل الصيف.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
مهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج
ارتفع سعر الكتكوت من ثلاث إلى سبعة دراهم في الأيام الماضية و هو ما دفع المهنيين لدق ناقوس الخطر
عقدت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج لقاءا تواصليا نبهت فيه لعديد المشاكل التي تحيط بقطاع تربية الدواجن
ضرورة التدخل لمنع المضاربات و الاحتكار، في ظل ارتفاع أسعار العلف
مثل خطة اصحاب المحروقات من ارتفاع الى ارتفاع على حساب المواطن ومن كذبة الى كذبة
ههههه خبر تافه. أريد أن يصبح تمن الدجاج 500 در هم للكيلو