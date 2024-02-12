سفينة تجارية عملاقة تابعة لأمريكا تتعرض للقصف في البحر الأحمر

هبة بريس ـ وكالات

تعرضت سفينة تجارية تابعة للأسطول البحري الأمريكي لعملية قصف واسعة النطاق وفق ما أفادت به وكالات أنباء دولية.

و في هذا الصدد، أكدت ذات الوكالات أن المتمردين الحوثيين في اليمن قاموا باستهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر، و ذلك في إطار هجماتهم المستمرة على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

و وصف المتحدث العسكري بإسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان نقله التلفزيون بأن العملية هي انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني و تدخل ضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدهم، حيث قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينةِ +ستار أيرس+ (Star Iris) الأميركية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

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