أميمة باعزية تقلق جمهورها: “أتعرض لتهديدات.. والأمر خطير”

2024-02-12 / 12:32
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هبة بريس - القسم الفني

أقلقت الفنانة الشعبية، أميمة باعزية، بتدوينات متتالية نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”.

وقالت باعزية في تدوينتها “غاندير ليكم لايف غاتعرفو فيه كلشي، باش منبقاوش في التهديد والتسجيلات راه عندنا دليل التهديد لي تقال لماما’’.

وأضافت الفنانة ’’الشكاية درتها عند المحامي والقانون فوق كلشي، وأنا امرأة مزوجة وحاملة خطر عليا هادشي وهاد التهديدات حنا في بلاد القانون’’.

وتابعت في تدوينة أخرى ’’ولات السيبة في هاد الدنيا ما بقيناش عارفين معامن عايشين، ولينا في زمان عطيني ديالك ولا نقطع دراعك، بنادم الطمع خلاه ينسى اش كلا من قبل وشنو خدا من قبل ولينا في فعايل الصحة’’.

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