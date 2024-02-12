شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء عبر الإنترنت

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رضخت أخيرا شركة ليديك المكلفة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بالدار البيضاء لمجلس المنافسة بعد أن قررت بإلغاء رسوم دفع الفواتير إلكترونيا.

و في هذا الصدد، قررت الشركة الأجنبية التي تدبر قطاعا حيويا بالدار البيضاء إلغاء رسوم دفع الفواتير عبر الانترنيت و ذلك بعد سنوات من فرضها و هو ما كان ينعش خزينة الشركة و كذا إحدى شركات الوساطة التي تتعامل معها بمبالغ إضافية غير مستحقة في الأصل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أغلب المغاربة الذين يؤدون فواتيرهم بشكل إلكتروني يدفعون رسوما إضافية غير قانونية، إلى أن أصدر مجلس المنافسة بلاغا في ماي الماضي، أكد فيه أن هذه الرسوم غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp