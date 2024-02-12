شركة “ليديك” ترضخ لمجلس المنافسة و تلغي رسوم الأداء عبر الإنترنت

2024-02-12 / 12:40
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رضخت أخيرا شركة ليديك المكلفة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بالدار البيضاء لمجلس المنافسة بعد أن قررت بإلغاء رسوم دفع الفواتير إلكترونيا.

و في هذا الصدد، قررت الشركة الأجنبية التي تدبر قطاعا حيويا بالدار البيضاء إلغاء رسوم دفع الفواتير عبر الانترنيت و ذلك بعد سنوات من فرضها و هو ما كان ينعش خزينة الشركة و كذا إحدى شركات الوساطة التي تتعامل معها بمبالغ إضافية غير مستحقة في الأصل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أغلب المغاربة الذين يؤدون فواتيرهم بشكل إلكتروني يدفعون رسوما إضافية غير قانونية، إلى أن أصدر مجلس المنافسة بلاغا في ماي الماضي، أكد فيه أن هذه الرسوم غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة الإفريقية

المكتب الشريف للفوسفاط يقود التراب للائحة “الأكثر تأثيرا” بالقارة…

2024-02-12 / 16:02
Photo of الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم ومهنيون يتوقعون ارتفاع سعر الدجاج

الجفاف يرفع ثمن “الكتكوت” من 3 إلى 7 دراهم…

2024-02-12 / 13:27
Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

2024-02-10 / 14:38
Photo of رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن صغيرة

رسميا.. تفاصيل بناء ثلاث كليات للطب و الصيدلة بمدن…

2024-02-10 / 12:48
Photo of روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

روسيا تختار المغرب لاستيراد المنتجات التي تحمل علامة “حلال”

2024-02-10 / 11:02
Photo of عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال سنة 2023

عجز الميزانية في المغرب يقارب 63 مليار درهم خلال…

2024-02-09 / 18:55
Photo of المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة دورية تتعلق بالإجراءات الضريبية

2024-02-09 / 18:14
Photo of تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من الخضر و الفواكه و الأسماك و المصبرات

تقرير.. المغرب صدر أزيد من 83 مليار درهم من…

2024-02-09 / 17:45
Photo of المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

المغرب يختار دولة الهند للترويج لعروضه السياحية

2024-02-09 / 17:15

‫5 تعليقات

  4. هو ما كان ينعش خزينة الشركة و كذا إحدى شركات الوساطة التي تتعامل معها بمبالغ إضافية غير مستحقة في الأصل

    رد

  5. تجدر الإشارة إلى أن أغلب المغاربة الذين يؤدون فواتيرهم بشكل إلكتروني يدفعون رسوما إضافية غير قانونية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق