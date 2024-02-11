الصيباري يواصل تألقه ويقود آيندهوفن للفوز في الدوري الهولندي

واصل الدولي المغربي إسماعيل الصيباري تألقه وساهم في قيادة فريقه أيندهوفن للفوز على مضيفه فوليندام بخمسة أهداف لواحد، اليوم الأحد، لحساب الجولة 21 من الدوري الهولندي.

وشارك الصيباري كأساسي في مباراة اليوم، حيث وقع الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13، ثم عاد ليصنع الهدف الثالث في الدقيقة 74، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 77.

ورفع الصيباري البالغ من العمر 23 سنة حصيلته التهديفية هذا الموسم في الدوري الهولندي إلى 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

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