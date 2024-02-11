أشرف داري يسجل في ظهوره الأول مع شارلوروا البلجيكي

سجل الدولي المغربي أشرف داري هدفا في أول ظهوره له مع فريقه الجديد شارلوروا أمام أندرلخت، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع 25 من الدوري البلجيكي.

ووقع أشرف داري هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 42، حيث تشير النتيجة إلى تأخر زملاء داري بهدفين لواحد خلال الشوط الأول.

ومعلوم أن أشرف داري انضم إلى شارلوروا البلجيكي خلال الميركاتو الشتوي الحالي قادما إليه من بريست الفرنسي على سبيل الإعارة.

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