البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يفوز على شباب المحمدية بخماسية

حقق الوداد الرياضي فوزا كاسحا أمام شباب المحمدية بخمسة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من البطولة الإحترافية.

وتناوب على تسجيل خماسية الوداد كل من الموريتاني سيدي بونا عمار في الدقيقتين 8 و77 والنيجيري أدي أوغونس في الدقيقتين 37 و61 وأيوب العملود في الدقيقة 84 (ضربة جزاء).

في المقابل سجل يوسف دالوزي الهدف الأول لشباب المحمدية عند الدقيقة 59، ثم وقع توفيق صفصافي الهدف الثاني في الدقيقة 94.

هذا الفوز رفع به الوداد الرياضي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد شباب المحمدية عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

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