النتائج الكاملة لمباريات الجولة 16 من بطولة القسم الثاني

أقيمت نهاية هذا الأسبوع نتائج مباريات الجولة 16 من بطولة القسم الاحترافي الثاني.

وقد أسفرت عن النتائج التالية:

النادي المكناسي 2 – 1 سريع وادي زم

أولمبيك خريبكة 0 – 0 وداد فاس

جمعية سلا 2 – 0 سطاد المغربي

الإتحاد الإسلامي الوجدي 1 – 1 الكوكب المراكشي

شباب أطلس خنيفرة 2 – 2 أولمبيك الدشيرة

إتفاق مراكش 0 – 3 شباب المسيرة

الدفاع الجديدي 2 – 1 رجاء بني ملال

شباب بنجرير 1 – 1 الراسينغ البيضاوي

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