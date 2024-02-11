النتائج الكاملة لمباريات الجولة 16 من بطولة القسم الثاني
أقيمت نهاية هذا الأسبوع نتائج مباريات الجولة 16 من بطولة القسم الاحترافي الثاني.
وقد أسفرت عن النتائج التالية:
النادي المكناسي 2 – 1 سريع وادي زم
أولمبيك خريبكة 0 – 0 وداد فاس
جمعية سلا 2 – 0 سطاد المغربي
الإتحاد الإسلامي الوجدي 1 – 1 الكوكب المراكشي
شباب أطلس خنيفرة 2 – 2 أولمبيك الدشيرة
إتفاق مراكش 0 – 3 شباب المسيرة
الدفاع الجديدي 2 – 1 رجاء بني ملال
شباب بنجرير 1 – 1 الراسينغ البيضاويتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp