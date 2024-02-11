منتخب كوت ديفوار يحقق فوزا مثيرا أمام نيجيريا ويتوج بطلا لكأس أفريقيا

منتخب كوت ديفوار يحقق فوزا مثيرا أمام نيجيريا ويتوج بطلا لكأس أفريقيا

2024-02-11 / 22:59
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توج منتخب كوت ديفوار بطلا لكأس أمم أفريقيا بعد فوزه المثير على نيجيريا بهدفين لواحد، في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وكان منتخب نيجيريا السباق إلى التهديف عبر لاعبه تروست إيكونغ في الدقيقة 38، وأدرك فرانك كيسي التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62، ثم وقع سيباستيان هالر هدف الفوز في الدقيقة 81.

وبهذا يكون منتخب كوت ديفوار قد حقق اللقب الثالث في تاريخه، بعدما سبق له أن توج بطلا للكان سنتي 1992 و2015.

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