بـ”الراية المغربية”.. “لاعبو الأفيال” يحتفلون بالتتويج ويشكرون المغرب

هبة بريس

بـ”الأعلام المغربية”، احتفلت “الأفيال العائدة من الموت” بالتتويج بكأس افريقيا للأمم بعد حصد اللقب، للمرة الثالثة في تاريخهم، عقب الفوز 2-1 على نيجيريا، مساء أمس الأحد.

واحتفل جرادل قائد منتخب الكوديفوار، حاملا علم المغرب وطاف به أرجاء الملعب.

كما رفعت الجماهير الحاضرة بالملعب الأعلام المغربية، معبرين عن شكرهم العميق ل”أسود الأطلس”.

هذا و كان “أسود الأطلس” السبب الأساسي في تأهل الأفيال من الدور الأول كأفضل أصحاب مركز ثالث فى البطولة الإفريقية.

وتخطى منتخب كوت ديفوار دور المجموعات بأمم إفريقيا 2023، بسيناريو درامي، حيث انتظرت الأفيال التي كانت تملك 3 نقاط فقط، حتى فوز المغرب على زامبيا بنتيجة 1-0 بهدف حكيم زياش في ختام مباريات مرحلة المجموعات بالمجموعة السادسة، من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات المركز الثالث، وهو ما تحقق وتبعه تتويج الأفيال باللقب.

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