بـ”الراية المغربية”.. “لاعبو الأفيال” يحتفلون بالتتويج ويشكرون المغرب
بـ”الأعلام المغربية”، احتفلت “الأفيال العائدة من الموت” بالتتويج بكأس افريقيا للأمم بعد حصد اللقب، للمرة الثالثة في تاريخهم، عقب الفوز 2-1 على نيجيريا، مساء أمس الأحد.
واحتفل جرادل قائد منتخب الكوديفوار، حاملا علم المغرب وطاف به أرجاء الملعب.
كما رفعت الجماهير الحاضرة بالملعب الأعلام المغربية، معبرين عن شكرهم العميق ل”أسود الأطلس”.
هذا و كان “أسود الأطلس” السبب الأساسي في تأهل الأفيال من الدور الأول كأفضل أصحاب مركز ثالث فى البطولة الإفريقية.
وتخطى منتخب كوت ديفوار دور المجموعات بأمم إفريقيا 2023، بسيناريو درامي، حيث انتظرت الأفيال التي كانت تملك 3 نقاط فقط، حتى فوز المغرب على زامبيا بنتيجة 1-0 بهدف حكيم زياش في ختام مباريات مرحلة المجموعات بالمجموعة السادسة، من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات المركز الثالث، وهو ما تحقق وتبعه تتويج الأفيال باللقب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
بـ”الراية المغربية”.. “لاعبو الأفيال” يحتفلون بالتتويج ويشكرون المغرب
Mezyane Mezyane saraha
Tebarklah 3lihom wsf
احتفل جرادل قائد منتخب الكوديفوار، حاملا علم المغرب وطاف به أرجاء الملعب
Rah le3bo mzn yestahlo
Le maroc a gagné la coupe d.afrique
لا عزاء للمغرب في هذا الكان ماذا سيجدي رفع الراية المغربية
ههههه انا والقائد كنشدوا مليون شي ربح الكاس شي مازال كيقول المنتخب المغربي هو لي وصلهم.
لاعبو الفيلة وليس الأفيال