الدوري الإسباني.. برشلونة ينجو من فخ غرناطة بتعادل صعب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) مواجهة برشلونة وغرناطة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل البلوجرانا “مونتجويك”.

وسجل لبرشلونة، لامين يامال (هدفين) في الدقائق 18 و81، وليفاندوفسكي بالدقيقة 63، بينما سجل لغرناطة سانشيز وبيليستري وميكويل في الدقائق 43، 60، و66.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp