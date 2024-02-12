تعادل برشلونة أمام غرناطة يفجر غضب لابورتا

كشف تقرير صحفي، كواليس تعادل برشلونة أمام غرناطة بنتيجة 3-3 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الليجا.

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا”، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قام بضرب طاولة المقبلات التي كانت أمامه في المنصة الشرفية لملعب مونتجويك، للتعبير عن غضبه من النتيجة.

وقرر لابورتا، الاجتماع مع مجلس إدارة البارسا، فور انتهاء المباراة، من أجل تقييم الوضع الرياضي الذي يمر به الفريق، رغم عدم وجود المدير الفني تشافي، الذي غادر الملعب عقب اللقاء.

ويحتل البارسا، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بعد مرور 24 جولة.

ويعيش برشلونة، فترة صعبة مع مدربه تشافي، خاصة بعد توديع منافسات كأس ملك إسبانيا، وخسارة لقب السوبر الإسباني، بجانب ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الليجا.

ولا يوجد أمام برشلونة حاليا سوى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، رغم أن فرص الفريق الكتالوني ليست كبيرة، بالنظر إلى المستوى الحالي للبلوجرانا.

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