الإتحاد الأردني يرغب في استمرار عموتة رغم رغبته في الرحيل

الإتحاد الأردني يرغب في استمرار عموتة رغم رغبته في الرحيل

2024-02-12 / 10:11
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يرغب الإتحاد الأردني لكرة القدم في إقناع الحسين عموتة بالبقاء مع منتخب “النشامى” بالرغم من تلميحه لإمكانية رحيله بعد انتهاء منافسات كأس آسيا.

وفي سياق متصل؛ عبّر نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، عن أمله في بقاء المدرب المغربي للمنتخب الأردني الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للنشامى بعد تصريحات الأخير الذي تحدث عن “ظروف عائلية” قد تمنعه من الاستمرار.

وقال جمعة في مداخلة تليفزيونية بثتها قناة المملكة المحلية: “إن عقد الحسين عموتة يمتد حتى 2026 رغم تصريحه بإمكانية عدم الاستمرار معنا، أقول -إن شاء الله- نستمر مع بعض والمسيرة تكتمل حتى نحقق الهدف وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026”.

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