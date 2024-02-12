في عمر 69 سنة.. فنان مصري يحتفل بزفافه على فتاة شابة

هبة بريس - متابعة

احتفل الممثل المصري محمود عامر، بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني خلال حفل عائلي.

وأعلن عامر نبأ زواجه عبر حسابه على “فيسبوك” مرفقا صورتين مع زوجته وعلق قائلا: “الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج”.

هذا وآثار إعلان الفنان المصري، زواجه، انتقادات كبيرة، وذلك بسبب مقارنة سنه مع سن العروس الشابة.

ورد الفنان المصري، على منتقدي زواجه في عمر الـ69 قائلا: “احتفلت بحفل زفافي السبت، وتزوجت على سُنة الله ورسوله، ولم أرتكب فعلا فاضحا أو مخلا بالأدب، فأنا مسلم وموحد بالله وأؤدي واجبي أمام الله وأتزوج على سنة الله ورسوله، وزواجي جاء من عند ربنا ولم تكن تجمعنا قصة حب”.

وأضاف: “هؤلاء مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج، وأنا مش قادر أفهم الناس مضايقة ليه، ده زواج على سُنة الله ورسوله”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp