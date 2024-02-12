تفاصيل إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة

2024-02-12 / 10:04
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، يوم أمس الأحد، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا”.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 32 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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‫5 تعليقات

  2. يجب على السلطات الأمنية المختصة في محاربة المخدرات عدم إطلاق سراح المشبه به والبحث الدقيق للوصول إلى عصابة المخدرات ..

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  3. كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الأجرامية اللاخلاقية في حق شبابنا يجب معاقبته بأقصى عقوبات ممكنة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا الله ونعم الوكيل..

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  4. مثل هؤلاء الأشخاص الذين افسدوا عقول شبابنا وتدمرها يجب على السلطات القضائية أن تحقق معهم حتى تصل إلى مدبرها والقبض عليه ومحاكمته بالسجن المؤبد بدون رحمة ولا شفقة.

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  5. لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم تجار المخدرات تكاثر بكثرة وخاصة في ميناء طنجة يحاولون بتهريبها لهذا نشكر جميع السلطات الأمنية التي تعمل بكل جهد لمحاربتهم..

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