مكناس.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص مهلوس

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص مهلوس من نوع ” إكستازي”، و300 قرص طبي مخدر من نوع ” ريفوتريل” بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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