طقس الإثنين.. جو بارد وأمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة فوق كل من الريف، ومنطقة طنجة واللوكوس، مع تشكل كتل ضبابية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، و كذا فوق هضاب الفوسفاط و شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيظل الطقس باردا نسبيا خلال الصباح و الليل فوق مرتفعات الأطلس.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق المنطقة الشرقية و الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية – الشرقية، وما بين 07 و 12 درجة بكل من السايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 18 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مؤقتا خلال الصباح شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.

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