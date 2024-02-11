تخريب 5 سيارت في ليلة واحدة بأزرو

2024-02-11 / 22:17
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هبة بريس _ أزرو

تعرضت مجموعة من السيارات بمدينة أزرو فجر ليلة الأحد 11 فبراير الجاري، للتخريب بكسر زجاجها من مختلف الواجهات.

وبحسب مصادر هبة بريس ، فإن عدد السيارات التي تم استهدافها بطريقة عشوائية بلغ 5 سيارات بأحياء متفرقة بالمدينة “سيدي عسو ،الحي الصناعي ، طريق عين أغبال ” و زنقة القاهرة.

وتفاجأ مالكوا سيارات خفيفة بتعرض الواقيات الزجاجية لعرباتهم للتهشيم من لدن مجهولين، وذلك بعد ركنها بالشارع العام منها 3 سيارات قرب محكمة الأسرة في الطريق المؤدية الى مركز تربية الترويت عين اغبال وواحدة بيضاء في طريق تيزي وراء اعدادية الاطلس.

و أضافت مصدرنا ، أن كاميرات مراقبة بأماكن متفرقة قد رصدت الجناة فور قيامهم بعملية كسر زجاج بعض السيارات، ومن شأنها أن تساعد عناصر الشرطة القضائية بسهولة التعرف على هوية الجناة .

هذا وقد انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق من أجل الوصول إلى الجناة وتعميق البحث لكشف ملابسات هذا الفعل الإجرامي.

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