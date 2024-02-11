حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ابان المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، عن خبث وكراهية وحقد لم يسبق ان فعلها وصيف رياضي في العالم .
حفيظ دراجي تنكر لكرم المغاربة ، بعد كان في آخر زيارته للمغرب وبالضبط بمنطقة هوارة بإقليم تارودانت ، حيث أكل الدجاج البلدي وبيضه عند أسر مغربية أكرمته بكرم يشبه كرم حاتم الطائي حيث اسر بسيطة قدمت له دجاجها وبيضها دون علمها ان هذا الكائن ينطبق عليه المثل المشهور ” إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا ” .
وطيلة الشوط الاول من مباراة الكوت ديفوار ونيجيريا، أصيب الدراجي بعقدة لسان ليقول ان الحكم الرابع هي امرأة مغربية ، بل الدراجي كعادته وللمعلومة التي هو ملزم ان يقدمها لمشاهدي القناة القطرية التي تسلمه اجرته الشهرية، فضل تجاوز الحكمة المغربية ، بشكل يكشف بما لا يدعوا للشك ان هذا الشخص لديه عقدة اسمها المغرب رجال ونساء وابطال .
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63 تعليقات
انا شخصيا سمعته يقول الحكمة المغربية عندما تسلمت الجائزة وقال انها شرطية وأم لطفل
وتحدت عنها في المقابلة
المهم سمعت المغربية في المقابلة او عند تسليم الجوائز
كفى من إذكاء الفتنة فنحن جيران واخوة ….
مغربي مر من هنا
لقد تحدث عن الحكمة المغربية كلاما طيبا كفى من المغالطات
كنت اتابع المباراة بتعليق انجليزي بيين سبور والواقع حتى النعلقين الرياضيين هنا لم يذكرا المغربية ولو مرة واحدة. وفي الاخير عند توزيع الاوسمة تم التركيز على الحكمة الموريطانية وتفادوا حتى صور المغربية. استغربت للامر لكن أعتقد ان الامر يهم الجزيرة وليس الدراجي لوحده.