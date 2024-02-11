حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ابان المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، عن خبث وكراهية وحقد لم يسبق ان فعلها وصيف رياضي في العالم .
حفيظ دراجي تنكر لكرم المغاربة ، بعد كان في آخر زيارته للمغرب وبالضبط بمنطقة هوارة بإقليم تارودانت ، حيث أكل الدجاج البلدي وبيضه عند أسر مغربية أكرمته بكرم يشبه كرم حاتم الطائي حيث اسر بسيطة قدمت له دجاجها وبيضها دون علمها ان هذا الكائن ينطبق عليه المثل المشهور ” إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا ” .
وطيلة الشوط الاول من مباراة الكوت ديفوار ونيجيريا، أصيب الدراجي بعقدة لسان ليقول ان الحكم الرابع هي امرأة مغربية ، بل الدراجي كعادته وللمعلومة التي هو ملزم ان يقدمها لمشاهدي القناة القطرية التي تسلمه اجرته الشهرية، فضل تجاوز الحكمة المغربية ، بشكل يكشف بما لا يدعوا للشك ان هذا الشخص لديه عقدة اسمها المغرب رجال ونساء وابطال .
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63 تعليقات
هدا تقصير في أداء مهمته من الواجب ان يسأل عنه.وادا كانت عقد لسانه لا تحل أمام كل ماهو مغربي يجب ابعاده عن التعليق للانشطة التي يتابعها المغاربة
كابراني حقير
حفيظ دراجي أحسن صحافي ومعلق عربي، هو فخر الجزائر والعرب عموما،
و هل يخفى القمر ؟
رنة صوت الدراجي رنة شهيق أفسد جمال الفنال بشهيقه
يا مغاربة مذا تنتظرون من الكراغلة الخبثاء صراحة انا سئمت من كل نقاش في موضوع في اسم الجزائر لان اكبر خطأ ممكن ان يرتكبه الإنسان في حياته هو مناقشة جزائري او التحدث معه
إدا كان نهيق الحمير عندك أحسن من شدى الكروان فهدا المعتوه المسمى حفيظ حدراجي هو أحسن معلق رياضي. أغلب فترات المقابلة هدا ما تسمع:آيايايايا، آبابابا، أوووووو فبالله عليك هدا تعليق أم نهيق؟
شكرا اللاعب الكبير كراديل هكدا هم الرجال
قال :إنه أحسن معلق عربي.ههههه
حين يضع مخدرات تحت عظمة لسانه كما تضعونها جميعا ،فاعلم أنك كرغولي جاهل.
تفرجنا في المباراة وتكلم عنها بكل احترام والمباراة مسجلة لمن اراد الاعادة، لماذا الاصطياد في الماء العكر، قال انها فخر وانها اول حكمة عربية وثاني حكمة افريقية…هل تنتظرون ان يمدحها ويتغزل فيها حتى يسمى ماتريدون ،،،انا لا امدحه بل اقول الحق رغم مواقفي اتجاهه كشخص وليس كمعلق صحفي ومواقفي اتجاه تدويناته التي تعبر عنه كشخص وليس كصحفي…
حفض الدراجي يتبث أمام العالم بما لا شك فيه أن كلمة المغرب ضلت عقدة لبلد الكابرنات.
حفيض الدراجي يتبت ايضا انه لا علاقة له مع الصحافة كمهني لانه لا يحترم ضوابط المهنة.
Daraji batar wache bouh francai wala turk
قال الحكم الموريتاني زاد 7 دقائق بدل الحكم الرابع ممنوع ذكر المغرب انه صحفي مزور
لماذا أعطيتم هذا الجاهل والمتخلف هذه العناية لا أستطيع سماع صوته غير محترف اطلاقاً افضل نهيق الحمار عن صوته.
للرد على KT,اولا هذه صحيفة مغربية وليس كرغولية، لا اهلا ولا سهلا بتعليقاتك، ولا خوا بعد الآن. انا اعرفهم كثيرا، بحكم اني خالطتهم مدة 33 سنة، لا ثقة فيهم الا من رحم ربي و بعض القاباءلين. ديرهم امامك و ليس وراءك. اخواتنا الا فواريين و عميدهم كان يحمل علم المغرب إبان تلقيه الكأس.لم ينسون المعروف الصغير من المغرب في تاهلهم، و الدراجي لم يقدر التعليق على الراية الشريفة، عاش المغرب ولا عاش الحقادين، و سوف يموتون بحقدهم، والمغرب يبقا شامخا.ولا غالب الا الله
كل ما كتب في هذا المقال هو زور وبهتان لا يليق بهبة بريس فالرجل رغم اختلافي معه فقد تكلم مراراً وتكرارا عن الحكمة المغربية بكل احترام وادب(اول حكمة عربية وثانية إفريقية)
الصحافة هي رسالة تبنى على امانة الكلمة والسرد النبيل …وهذا الحقير باع مبادئه وكلمته…فاصبح منبوذا…و سياتي يوما ويندم على كل كلمة خرجت من فمه برائحة الكره والحقد …على ان يكون القائد على الصلح…والنصيحة…لكنه اختار طريق الفتنة.
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
كعادته. تعبير على فشل بلاده. في تحقيق اي شيئ. شكام النظام العسكري. لا هيبة ولا شخصية.
المقال في قمة الغباء
صدقت الدراسة عندما صنفتكم بأكثر الشعوب نفاقا و كذبا و خداعا و اقلهم نزاهة في العالم