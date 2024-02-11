حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ابان المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، عن خبث وكراهية وحقد لم يسبق ان فعلها وصيف رياضي في العالم .
حفيظ دراجي تنكر لكرم المغاربة ، بعد كان في آخر زيارته للمغرب وبالضبط بمنطقة هوارة بإقليم تارودانت ، حيث أكل الدجاج البلدي وبيضه عند أسر مغربية أكرمته بكرم يشبه كرم حاتم الطائي حيث اسر بسيطة قدمت له دجاجها وبيضها دون علمها ان هذا الكائن ينطبق عليه المثل المشهور ” إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا ” .
وطيلة الشوط الاول من مباراة الكوت ديفوار ونيجيريا، أصيب الدراجي بعقدة لسان ليقول ان الحكم الرابع هي امرأة مغربية ، بل الدراجي كعادته وللمعلومة التي هو ملزم ان يقدمها لمشاهدي القناة القطرية التي تسلمه اجرته الشهرية، فضل تجاوز الحكمة المغربية ، بشكل يكشف بما لا يدعوا للشك ان هذا الشخص لديه عقدة اسمها المغرب رجال ونساء وابطال .
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40 تعليقات
عجيب هذا الرد. اتركه تأكله سيئاته
لززايري عموما حيوان وبعرا وحمرا مغيب العقل خبيث ماكر جيعان صاحب الصف العالمي من اجل كيس حليب
ولم ينطق اسم المغرب الدي هو السبب الرئيسي لبقاء كوديفوار في هده البطولة
لا نعرف هذا المخلوق فقط نسمع إسمه ينطب مع قط 🐱 سرق الدجاجة وبيضها للإمرأة عجوز تكرم الضيوف بخدمه إطعام وبحسن الضيافه تسكن بمنطقة تارودانت المغربية
عندما يريد أن يبين ان منتخب كوديفوار رجع بأعجوبة للمنافسة لا يدكر أن السبب هو المغرب
للأمانة أظن أنه قال المغربية شرطية أم لبنت
الدراجي كرغولي لا يستحيي
وانت علاش راك تستناه باش يقولهانا، اللي فورفور هي غنية عن التعريف بيه او بلا بيه ،ماشي هذا بووذنين اللي غادي نستناو منو يعلنها للجمهور. اصاحبي ميكو عليهم متجبدوهمش والله حتى ينذلو ويجيو يبكيو. انت راك تطيح بنفسك تقول بيضة دجاجة عيب هذا فين ما مشيت فالعالم يعطيوك
الكراغلة يموتون بغيهم وحسدهم ولا يعجبهم اي شيئ يحققه المغرب
اللهم كثر حسْادنا 🇲🇦💯💯💯💯👍
للانصاف فقط مع انني لا استسيغ هذا المعلق الا انه نطق باسم الحكمة المغربية
سمعته البارحة هو إنسان خبيث حتى عائلته يتبرءون منه انتهازي وصولي فقير بزاف عليك المغاربة.
هكدا هي الابواق المأجورة.لا تعترف بالخير.الحقد والغل والحسد…..
الطعراجي وغيره ومن يرعاه ويموله. قلوبهم ودمهم مملوءة بالحقد والغيرة لما وصل إليه اسياده.نكارين الخير.
كلما سمعت هذا الحيوان ينعق إلا و قمت بخفض الصوت الى الصفر و أشاهد المبارة بدون صوت …
حقيقة الصحافة الالكترونية عطاتو اكثر من حقو ..هذاك غير لحسد والغيرة
الدراجي يخلط بين صحافي خاص وصحابي عمومي. الجزيرة الرياضية هي قناة عمومية موجهة للعالم الصديق والعدو الافريقي والاسيوي والأمريكي. فهو يتصرف كأن القناة قناته.. يقول ما يشاء وصمت عن ما يشاء.
ملاحظة: الدراجي تلعثم وبلع لسانه حينما رأى علم المغرب محمولا من لاعبين إفوارييين.
إذا كانت له حزازات مع المغرب ومع المغاربة فالأفضل للجزيرة أن لا تعينه
من لايشكر الناس لا يشكر الله.الحمد لله على نعمة الاخلاق الطيبة.هنيىا للكوت ديفوار ولكل مجتهد
دراجي أصبح جاسوس العسكر الجزاءيري ويتلقى الأوامر من العسكر لانه في يوم من الأيام سيرجع إلى بلده.
بغيتوه يعلق على ام شنطة
هدا تقصير في أداء مهمته من الواجب ان يسأل عنه.وادا كانت عقد لسانه لا تحل أمام كل ماهو مغربي يجب ابعاده عن التعليق للانشطة التي يتابعها المغاربة