حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ابان المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، عن خبث وكراهية وحقد لم يسبق ان فعلها وصيف رياضي في العالم .

حفيظ دراجي تنكر لكرم المغاربة ، بعد كان في آخر زيارته للمغرب وبالضبط بمنطقة هوارة بإقليم تارودانت ، حيث أكل الدجاج البلدي وبيضه عند أسر مغربية أكرمته بكرم يشبه كرم حاتم الطائي حيث اسر بسيطة قدمت له دجاجها وبيضها دون علمها ان هذا الكائن ينطبق عليه المثل المشهور ” إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا ” .

وطيلة الشوط الاول من مباراة الكوت ديفوار ونيجيريا، أصيب الدراجي بعقدة لسان ليقول ان الحكم الرابع هي امرأة مغربية ، بل الدراجي كعادته وللمعلومة التي هو ملزم ان يقدمها لمشاهدي القناة القطرية التي تسلمه اجرته الشهرية، فضل تجاوز الحكمة المغربية ، بشكل يكشف بما لا يدعوا للشك ان هذا الشخص لديه عقدة اسمها المغرب رجال ونساء وابطال .

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