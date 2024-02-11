المغربية “بشرى كربوبي “حكم رابع في نهائي كأس أمم إفريقيا

2024-02-11 / 22:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تدير الحكمة المغربية ” بشرى كربوبي ” في هذه الأثناء مباراة النهائي الأفريقي بملعب الحسن واتارا ، بين منتخبي الكوت الديفوار ونيجيريا.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”قد اعلنت عن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس أمم إفريقيا .

الحكمة المغربية بشرى كربوبي في هذه النهائي حكما رابعا، بينما الحكم الموريتاني دحان هو الحكم الرئيسي للمباراة.

و يأتي هذا التكليف للحكمة بشرى كربوبي كتقدير للخبرة والكفاءة التي تتمتع بها، ويعكس الاعتراف بالإسهامات المهمة للحكام المغاربة في تطوير كرة القدم على المستوى القاري.

وبذلك تكون كربوبي الذي تشتغل في سلك الامن الوطني ، اول امراة مغربية وعربية وافريقية تشارك في تحكيم نهائيات كاس أفريقيا .

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‫6 تعليقات

  6. يجب عدم مشاهدة قناة بينسبورة بالعربية عندما يكون المعلق الحقير هناك قنوات اخرى مثل بينسبورة بالفرنسية

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