يديعوت: خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي بسبب رفح ومصر
يدور خلاف جديد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجيش بشأن مسار حرب غزة، وهذه المرة سببه رغبة الجيش في عدم اجتياح مدينة رفح الفلسطينية حاليا، تجنّبا للصدام مع مصر، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، الأحد، إن نتنياهو اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يماطل في تنفيذ تعليماته بالاستعداد لتنفيذ هجوم على رفح، معللة ذلك بأن الجيش له وجهة نظر تجعله لا يريد صداما مع مصر في الوقت الراهن.
وتتماشى حسابات الجيش التي تُشير إليها الصحيفة الإسرائيلية، مع ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، السبت، حيث نقلت عن دبلوماسي غربي كبير في القاهرة قوله إنّ المسؤولين المصريين حثّوا نظراءهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحركٍ لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء، بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلّق فعليا اتفاقية السلام الموقّعة بين البلدين عام 1979.
7 تعليقات
سيبقون في دوامة الخوف الى يوم يبعثون..
افلام تبين الخلافات لتبرر كشف الخسائر مستقبلا…
مسرحية من اجل ادخال الرعب في قلوب أهالي غزة لأنه صرح بعد عملية طوفان الاقصى مباشرة انه ندم على عدم القضاء على حركة حماس سابقا بسبب اطاعة اوامر المسؤولين الإسرائيليين..
النصر للمقاومة و الحرية لفلسطين فلسطين قضية الأمة الإسلامية و العربية ..
القطاع الصحي يلفظ أنفاسه الأخيرة … جراء القصف المتواصل والزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى ومنع الاحتلال المساعدات من الدخول وقطعه للماء والكهرباء وفرضه الحصار الكامل على غزة القطاع الصحي يلفظ أنفاسه الأخيرة ..
صدق الله ورسوله تحسبهم واحد وقلوبهم شتى..
وكذلك خوفا من فتح معبر رفح من قبل مصر ..