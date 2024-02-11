الحسيمة..إدانة بارون مخدرات بـ20 سنة سجنا نافذا

هبة بريس - متابعة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، إدانة بارون مخدرات بالسجن النافذ لمدة 20 سنة بعد متابعته في عدة قضايا.

وقالت مصادر محلية، ان المتهم توبع بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز.

وجاء قرار هيئة المحكمة بعد 6 جلسات، ليتقرر إدانته بالسجن لمدة 20 سنة نافذة.

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