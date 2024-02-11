هذه قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقي، مساء اليوم الأحد 11 فبراير الجاري، نحو ملعب “الحسن واتارا” بالعاصمة أبيدجان، لمشاهدة مواجهة نيجيريا ضد كوت ديفوار فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنقل 18 قناة نهائي كأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا فى ختام منافسات النسخة الحالية، وهو الحدث الذى ينتظره جميع المتابعين لمعرفة من بطل قارة أفريقيا 2023.

وجاءت قائمة القنوات الناقلة لنهائى كأس أمم أفريقيا كالتالى..

Arryadia TNT HD

BeIN Sports AFCON 1

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max

BBC Three

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

ORTM

Ziggo Sport Select HD

Sportdigital

Tele Congo

Gabon 1ere

RTI 1

RTS 2 Senegal

Sky Sports Premier League UK

Max Sport 1 HD

Sport TV6 Portugal

ويشير تاريخ كأس أمم أفريقيا إلى أن الفريق الذي يفوز في مباراة دور المجموعات ثم يلتقي خصمه مجدداً في النهائي، بنسبة أكبر يحقق اللقب.

– نهائي كأس أمم أفريقيا

وستكون هذه المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم افريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

٠ كوت ديفوار ضد نيجيريا

وأقيمت 8 نهائيات سابقة لكأس أمم أفريقيا بين منتخبين التقيا فى المجموعات، في 4 منها فاز أحد الفريقين في الدور الأول ثم النهائي، بينما في مرة وحيدة حقق الخاسر في المباراة الأولى اللقب.

وفي المقابل، انتهت 3 لقاءات فى دور المجموعات بالتعادل الإيجابي، قبل الصدام اللاحق في النهائي، وكان منتخب نيجيريا طرفا في 2 منها.

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