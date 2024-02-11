وزير الخارجية الفرنسي : “سأبذل قصارى جهدي للتقريب بين باريس و الرباط “

2024-02-11 / 19:10
4
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه في مقابلة صحفية، نشرت أمس السبت، أنه سيبذل “قصارى جهده في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب” وذلك “مع احترام المغاربة”.

وقال الوزير الفرنسي ، إنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب. وصرح لصحيفة “وست فرانس” اليومية: “لقد أجرينا عدة اتصالات (مع المغاربة) منذ تعييني” في 12 يناير.

وأكد أن فرنسا “كانت دائما على الموعد، حتى في ما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء المغربية، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من ذوي الاحتياجات الخاصة

نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من…

2024-02-11 / 21:32
Photo of “البام” يثمن عاليا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب

“البام” يثمن عاليا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية…

2024-02-11 / 21:08
Photo of بعد سنوات من الاغلاق ..القنصل العام المغربي بطرابلس ينظم لقاء تواصليا مع الجالية

بعد سنوات من الاغلاق ..القنصل العام المغربي بطرابلس ينظم…

2024-02-11 / 20:11
Photo of أربع شخصيات مغربية ضمن قائمة 100 قائد إفريقي لسنة 2023

أربع شخصيات مغربية ضمن قائمة 100 قائد إفريقي لسنة…

2024-02-11 / 19:55
Photo of الحسيمة..إدانة بارون مخدرات بـ20 سنة سجنا نافذا

الحسيمة..إدانة بارون مخدرات بـ20 سنة سجنا نافذا

2024-02-11 / 19:39
Photo of هذه قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا بين نيجيريا وكوت ديفوار

هذه قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا بين…

2024-02-11 / 19:32
Photo of احتلال الملك العمومي بتارودانت…تعطيل المرور في أبهى حلته

احتلال الملك العمومي بتارودانت…تعطيل المرور في أبهى حلته

2024-02-11 / 19:25
Photo of بيلينغهام يغيب عن ريال مدريد عدة أسابيع بسبب الإصابة

بيلينغهام يغيب عن ريال مدريد عدة أسابيع بسبب الإصابة

2024-02-11 / 17:53
Photo of بعد إدانته بالسجن.. نيس يعلن رحيل لاعبه الجزائري يوسف عطال

بعد إدانته بالسجن.. نيس يعلن رحيل لاعبه الجزائري يوسف…

2024-02-11 / 17:11
Photo of مصرع شاب في مظاهرة ضد تأجيل الانتخابات بالسنغال

مصرع شاب في مظاهرة ضد تأجيل الانتخابات بالسنغال

2024-02-11 / 16:58

‫4 تعليقات

  4. فرنسا كانت دائما على الموعد حتى في ما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء المغربية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق