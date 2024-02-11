وزير الخارجية الفرنسي : “سأبذل قصارى جهدي للتقريب بين باريس و الرباط “

2024-02-11 / 19:10
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه في مقابلة صحفية، نشرت أمس السبت، أنه سيبذل “قصارى جهده في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب” وذلك “مع احترام المغاربة”.

وقال الوزير الفرنسي ، إنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب. وصرح لصحيفة “وست فرانس” اليومية: “لقد أجرينا عدة اتصالات (مع المغاربة) منذ تعييني” في 12 يناير.

وأكد أن فرنسا “كانت دائما على الموعد، حتى في ما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء المغربية، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007”.

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