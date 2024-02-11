حكيمي ضمن 100 شاب إفريقي استثنائي لسنة 2023

2024-02-11 / 18:36
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هبة بريس - و م ع

نشرت المجلة النيجيرية “ذا نيو أفريكا” قائمة تضم 100 شاب إفريقي استثنائي لسنة 2023، بينهم لاعب كرة القدم الدولي المغربي، أشرف حكيمي.

وكتبت وسيلة الإعلام النيجيرية أن “الأضواء مسلطة على نجم إفريقيا الصاعد، في الوقت الذي نحتفي فيه بالإنجازات الاستثنائية لقادة شباب يعيدون تشكيل صورة إفريقيا ويدفعون بالتغيير الإيجابي في جميع أنحاء القارة”.

وأضافت المجلة أنه “بفضل براعتهم وعزيمتهم، يترك هؤلاء الرواد بصمة لا تمحى في ميادين متنوعة، مبرزين غنى مخزون المواهب بإفريقيا”.

وتابع المصدر ذاته بأنه “سواء تعلق الأمر بمقاولين أحدثوا ثورة في مجالاتهم أو قادة متبصرين، فإن هؤلاء الأفارقة الاستثنائيين لا يكتوفن بتشكل مجتمعاتهم فحسب، بل يمثلون أيضا بريق أمل للقارة برمتها”.

وخلصت “ذا نيو أفريكا” إلى أنه من خلال الاعتراف بإنجازاتهم والإشادة بها، لا تكرم المجلة عملهم الدؤوب فحسب، بل تلهم أيضا الجيل القادم لتراوده أحلام كبيرة عابرة للحدود.

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