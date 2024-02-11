بيلينغهام يغيب عن ريال مدريد عدة أسابيع بسبب الإصابة

2024-02-11 / 17:53
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أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، غياب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام عن صفوفه، جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر، ما سيحرمه من المشاركة مع النادي الملكي عدة أسابيع.

ولم يحدد الريال مدة غياب بيلينغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا في “الليغا”، وصاحب 20 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وسجل بيلينغهام هدفين في فوز ريال مدريد على ضيفه جيرونا (4-0)، ضمن الدورة الرابعة والعشرين، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحل ابراهيم دياز بدلا منه.

وتعتبر إصابة الوافد الجديد (20 سنة) ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الإلماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل. كما أنه من المتوقع أن يغيب عن المواجهات المقبلة في الدوري المحلي أمام كل من رايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا.

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