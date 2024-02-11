مسيرة تضامنية مع فلسطين بالرباط ..الشعب مع المقاومة

من ساحة باب الأحد في العاصمة الرباط، انطلقت صباح الأحد مسيرة تضامنية حاشدة للشعب المغربي، مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل أنواع الجرائم الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتحالف الطقس مع رغبة المغاربة في إظهار نصرتهم للقضية الفلسطينية، حيث انسحبت الأمطار التي عمت مختلف ربوع المغرب منذ الجمعة وإلى غاية ليلة السبت الأحد.

ولم يخلف المغاربة الموعد مجددا، وسارت أقدام الآلاف منهم منطلقة من ساحة باب الأحد الشهيرة، مرورا بشارع محمد الخامس باتجاه الساحة المقابلة للبرلمان والتي صارت مكانا أثيرا تختاره جميع التظاهرات والمسيرات كملتقى لها خلال يوميات التضامن مع فلسطين.

المسيرة التي دعت لها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وهيئات أخرى، حمل خلالها المشاركون طيلة سيرهم التضامني، علما ضخما لفلسطين، كما زينت الكوفيات صدورهم وأعناقهم، إلى جانب عدد لا حصر له من الأعلام الفلسطينية صغيرة الحجم.

وبدت واضحة تلك اللافتة التي سارت في مقدمة المشاركين، وقد ظهرت عليها عبارة “الشعب المغربي مع المقاومة وضد حرب الإبادة الجماعية والحصار”، الأطباء أيضا كانوا حاضرين وميزتهم لافتة خاصة كتبوا عليها “التنسيقية الوطنية أطباء من أجل فلسطين تستنكر الاستهداف الصهيوني لمهنيي الصحة

الحضور النسوي كالعادة كان لافتا ككل مرة، ورفعت المشاركات في المسيرة لافتة كتب عليها “المرأة المغربية في دعم دائم للمرأة الفلسطينية المجاهدة صانعة مجد المقاومة”، وإلى جانبها لافتة أخرى حملتها النساء أيضا، تقول “الشعب المغربي يهنئ الشعب الفلسطيني على الانتصار الكبير الذي سطرته المقاومة في معركة (طوفان الأقصى)..”.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات قوية اعتاد عليها المغاربة في كل مناسبة تضامنية مناصرة للقضية الفلسطينية، ومن بينها “شعب الأقصى سر سر.. حتى النصر والتحرير”، و”غزة غزة.. رمز العزة”، و”إدانة شعبية لأمريكا الإرهابية”، و”من المغرب إلى فلسطين شعب واحد مش شعبين”.

الأناشيد الفلسطينية الأثيرة لم تغب عن التظاهرة ورددتها مكبرات صوت حرصت الجهات المنظمة للمسيرة على أن تكون عبر شاحنات صغيرة ترافق خطوات المشاركين، ومنها جاء صوت يقول “الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا”، ويضيف الصوت نفسه “الأقصى ينتظر صلاحا فالله الله أشاوسنا

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