الأردن.. مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب عسكرية

أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل اثنين من طياري سلاح الجو الملكي، جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب في شمال البلاد.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده تحطم “إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية، صباح الأحد، في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق” شمالي المملكة.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل “الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية” في عمّان.

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد شمالي المملكة، في الخامس من يونيو 2022، مما أدى حينها إلى مقتل طيارين اثنين أيضا.

ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 يونيو 2023، عندما تحطمت مروحية من طراز “كوبرا” أثناء مهمة تدريبية في منطقة البقعة غرب عمان، مما أسفر عن إصابة طيّارَيها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp