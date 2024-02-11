A Jordanian army helicopter carrying ailing Palestinian leader Yasser Arafat lifts off at dawn, at the Muqatta, Arafat's the West Bank offices, in Ramallah 29 October 2004, to transport him to Amman, from where Arafat will fly to Paris to seek medical treatment. Arafat is reportedly to receive treatment for a blood disorder which doctors say could prove fatal if not treated abroad. This will be the first time that Arafat, who has been under virtual house arrest imposed by the Israelis, has left the Palestinian territories since November 2001 and the first time he has been able to leave the Muqataa for some two and half years. AFP PHOTO/PEDRO UGARTE (Photo by ODD ANDERSEN / AFP)

الأردن.. مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب عسكرية

2024-02-11 / 15:41
0

أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل اثنين من طياري سلاح الجو الملكي، جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب في شمال البلاد.

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده تحطم “إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية، صباح الأحد، في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق” شمالي المملكة.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل “الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية” في عمّان.

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت خلال مهمة تدريبية في الرمثا بمحافظة إربد شمالي المملكة، في الخامس من يونيو 2022، مما أدى حينها إلى مقتل طيارين اثنين أيضا.

ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 يونيو 2023، عندما تحطمت مروحية من طراز “كوبرا” أثناء مهمة تدريبية في منطقة البقعة غرب عمان، مما أسفر عن إصابة طيّارَيها

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of احباط تهريب شحنة مخدرات داخل معلبات “الحبار” بميناء طنجة المتوسط( صور )

احباط تهريب شحنة مخدرات داخل معلبات “الحبار” بميناء طنجة…

2024-02-11 / 15:56
Photo of اكادير : حجز كمية من الكوكايين واعتقال شخصين

اكادير : حجز كمية من الكوكايين واعتقال شخصين

2024-02-11 / 15:31
Photo of البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس تتأهل إلى أولمبياد…

2024-02-11 / 15:07
Photo of 6 سنوات عجاف.. الجفاف يفتك بالموسم الزراعي

6 سنوات عجاف.. الجفاف يفتك بالموسم الزراعي

2024-02-11 / 14:51
Photo of أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

أول ظهور علني لملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

2024-02-11 / 14:35
Photo of جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك في غزة

جنود الاحتلال يستولون على 54 مليون دولار من بنك…

2024-02-11 / 13:55
Photo of مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم لصندوق زلزال الحوز

مطالب لأغلالو بالكشف عن المسطرة المعتمدة لتحويل مليار سنتيم…

2024-02-11 / 13:29
Photo of عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

عاصفة الشمال : الواجهات الزجاجية تشكل خطرعلى سلامة المواطن

2024-02-11 / 13:01
Photo of عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

عموتة يرسم خريطة الطريق للارتقاء بالكرة الأردنية

2024-02-11 / 12:50
Photo of صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

2024-02-11 / 12:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق